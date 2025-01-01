Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением

Артикул: DOP-105

Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.



Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый, Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный и Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.

Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.