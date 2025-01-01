images
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением

Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением

Fotokvant
Артикул: DOP-105

Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.

Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый, Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный и Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.

Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

Описание

Белые бумажные фоны не зря являются самыми популярными фонами не только в профессиональных, но и в домашних фотостудиях. Такой интерес продиктован свойствами бумажного фона, которые относятся к его основным преимуществам.

Белый бумажный фон практически не имеет текстуры, поэтому ничто не отвлекает внимание зрителя от объекта съемки - будь то съемка портрета, фотография на документы, съемка для каталогов или предметка. Бумажные фоны матовые, это значит, что свет ложится равномерно и гарантировано отсутствие бликов на поверхности. Плотность и упругость бумаги обеспечивают плавные переходы, в том числе от стены к полу.

Опытные фотографы знают, что бумажный фон легко пачкается и истирается, продавливается обувью. Этот "недостаток" легко компенсируется относительно невысокой стоимостью. Для студий, где происходит интенсивная съемка, предпочтительней и экономически выгодней покупать фоны длиной пять и более метров.

Не стоит также забывать, что бумажный фон обладает всеми свойствами бумаги, поэтому на нем можно рисовать, делать граффити и даже распечатывать картины.


Комплектация

  • Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
  • Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
  • Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый
  • Система подъема трех фонов.

