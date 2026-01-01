Fotokvant LED-16 KIT комплект постоянного света 2х48 Вт 3200-5600 К

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.



Круглый светодиодный осветитель мощностью 48 W. На задней панели имеет два регулятора. Один изменяет цветовую температуру, а другой мощность светового потока.

Питание прибора может осуществляться как от батарей Sony NP-F 550/750/970, так и от сети через адаптер.

Осветитель имеет возможность регулировки мощности и цветовой температуры. Цветовая температура может изменяться от 3200 до 6000 К.

Раскладные софтбоксы размером 50х70 см, поставляемые в комплекте, дают возможность получить мягкий световой поток. Применяются при портретной и макросъемке.

Для установки оборудования в комплекте предусмотрены две легкие стойки Fotokvant LS-2100.

Технические характеристики стойки:

стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм

стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма

вес, кг - 1,2

максимальная нагрузка - 5 кг

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.