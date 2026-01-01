Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем

Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки.

Фон подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Система установки фона типа ворота, состоит из двух стоек высотой до 1,7 метра и перекладины для установки фона до 2,1 метра. Система предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.