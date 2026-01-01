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Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем
Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем
Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем
Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем
Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем
Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем
Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем

Fotokvant FL-5BG комплект постоянного света с хромакеем

Fotokvant
Артикул: DAN-3350

Комплект постоянного света Fotokvant FL-5BG с хромакеем.

Комплект постоянного люминесцентного света мощностью 450 Вт, в комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Также в комплект входят ворота для легких фонов Fotokvant V-2117, размером 2,1х1,7 м и нетканый фон зеленого цвета Fotokvant BN-1621. Размер - 1,6х2,1 м. Может использоваться в качестве комплкта видеосвета.


Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки.

Фон подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Система установки фона типа ворота, состоит из двух стоек высотой до 1,7 метра и перекладины для установки фона до 2,1 метра. Система предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

Комплектация

  • Стойка Fotokvant LS-1800 - 2 шт.
  • Осветитель постоянного света пятиламповый с цоколем Е27 и креплением для зонта - 2 шт.
  • Софтбокс (60х90 см) для установки на осветитель постоянного света пятиламповый - 2 шт.
  • Энергосберегающая лампа 5500К/45Вт - 10 шт.
  • Фотосумка - 1 шт.
  • Система установки фона - 1 шт.
  • Фон хромакей зеленый - 1 шт.

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