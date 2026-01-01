Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект постоянного света Fotokvant FL-3 KIT, 250 Вт с софтбоксами.
Комплект видеосвета общей мощностью 250 Вт предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки. В комплекте поставляется два софтбокса 50х70 см с патроном Е27, две двухметровые стойки и две лампы мощностью 125 Вт. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку. Вес комплекта - 3,85 кг.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
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