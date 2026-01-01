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Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами
Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами
Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами
Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами
Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами
Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами

Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами

Fotokvant
Артикул: DAN-1723

Комплект постоянного света Fotokvant FL-3 KIT, 250 Вт с софтбоксами.

Комплект видеосвета общей мощностью 250 Вт предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки. В комплекте поставляется два софтбокса 50х70 см с патроном Е27, две двухметровые стойки и две лампы мощностью 125 Вт. Для удобства транспортировки и хранения комплект упакован в сумку. Вес комплекта - 3,85 кг.

Описание

Fotokvant FL-3 KIT комплект постоянного света 250 Вт с софтбоксами

Комплектация

  • Стойки 2 м - 2 шт.
  • Софтбокс 50х70 см с патроном Е27 - 2 шт.
  • Лампа 125 Вт - 2 шт.
  • Сумка для комплекта - 1 шт.

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