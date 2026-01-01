Falcon Eyes LSB-10 сумка

Сумка изготовлена из износоустойчивого полиэстера Oxford плотностью 1680 D. Благодаря полиуретановому покрытию (PU 1000) ткань влагостойка, выдерживает до 1000 мм водяного столба, то есть в моросящий дождь содержимое сумки останется сухим.
Комплект амортизирующих вставок и перегородок помогает организовать внутреннее пространство, компактно разместить оборудование и обезопасить его от ударов при транспортировке. На внутренней стороне крышки находится карман на молнии, в котором можно разместить провода или небольшие аксессуары.
Сумка закрывается на молнию с двумя металлическими замками. Имеет крепкие ручки, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке, и широкий наплечный ремень.
Характеристики:
- размер внешний - 93х28х26 см
- размер внутренний (с перегородками) - 89х26х24 см
- материал - ткань Oxford
- вес - 3,6 кг