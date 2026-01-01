Fotokvant STR-57 ремень-шарф для фотоаппарата

Характеристики:
- материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
- длина декоративной части - 80 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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