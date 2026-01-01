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Fotokvant STR-57 ремень-шарф для фотоаппарата

Fotokvant STR-57 ремень-шарф для фотоаппарата

Fotokvant
Артикул: DAN-4617

Ремень-шарф Fotokvant STR-57 для фотоаппарата.

Оригинальный широкий ремень черный с зелеными листьями и цветами для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.

Описание

Характеристики:

  • материал - хлопковая ткань и искусственная кожа
  • длина декоративной части - 80 см
  • максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 140 см

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