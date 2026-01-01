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Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см

Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см

Fotokvant
Артикул: DAN-9453

Fotokvant BTR-120 Selens - сумка для стоек 115 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 115 см или меньше.

Описание

Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см

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