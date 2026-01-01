Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см

Арт. DAN-9240

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Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами для гибкой светодиодной панели FL100, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 4060 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку. Чехол в комплекте.