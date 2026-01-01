Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см

Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BTR-120 Selens - сумка для стоек 115 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 115 см или меньше.
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Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.
Falcon Eyes FELS-1020/B.0 - стойка для фото- видеостудии.
Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Максимальная высота - 102 см.
Стойка QZSD LS-32-3, легкая.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Зажим Peak Design Capture Clip Black для системы крепления.
Дополнительный (запасной) зажим системы крепления Capture v3. Служит для крепления камеры к ремню, для безопасной переноски и быстрого доступа к камере для начала съемки. Максимальная нагрузка - 90 кг. Размер - 104х52х28 мм. Цвет - черный.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами для гибкой светодиодной панели FL100, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 4060 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку. Чехол в комплекте.