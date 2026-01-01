Fotokvant AB-01 Apple Box комплект ящиков-подставок для кино- и фотосъемки

Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box
Fotokvant AB-01 — это набор профессиональных деревянных ящиков-подставок (Apple Box), широко используемых в кино- и фотоиндустрии. Они предназначены для решения множества задач на съемочной площадке: от выравнивания оборудования и создания подиумов до организации рабочего пространства и крепления стоек. Набор изготовлен из высококачественной фанеры и отличается прочностью и долговечностью.
Состав набора
Комплект включает четыре ящика стандартных размеров, которые могут вкладываться друг в друга для удобства хранения:
- Полный (Full): 50 × 20 × 30 см.
- Половина (Half): 10 × 27 × 47,5 см.
- Четверть (Quarter): 5 × 27 × 47,5 см.
- Восьмая (Eighth): 2,5 × 27 × 47,5 см.
Для чего используется
Ящики Apple Box являются незаменимым инструментом на съемочной площадке и используются для:
- Подставки для оборудования: В качестве устойчивой опоры для стоек, осветительных приборов и штативов.
- Выравнивания и нивелирования: Для компенсации неровностей пола и выравнивания траектории движения тележки (долли) для камеры.
- Создания подиумов и сидений: Как временная платформа для модели или оператора.
- Организации кабелей: Через боковые панели можно пропускать кабели или штанги.
- Грузов и противовесов: Могут использоваться как дополнительный вес для стабилизации конструкций.
Особенности конструкции
Каждый ящик оснащен эргономичными отверстиями с закругленными углами для удобного захвата пальцами, что упрощает их переноску и установку. Три меньших ящика полностью убираются в самый большой (Full), что обеспечивает компактное хранение и дополнительную прочность конструкции. Прочная фанера гарантирует надежность при интенсивном использовании.