Fotokvant AB-01 Apple Box комплект ящиков-подставок для кино- и фотосъемки

Описание

Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box

Fotokvant AB-01 — это набор профессиональных деревянных ящиков-подставок (Apple Box), широко используемых в кино- и фотоиндустрии. Они предназначены для решения множества задач на съемочной площадке: от выравнивания оборудования и создания подиумов до организации рабочего пространства и крепления стоек. Набор изготовлен из высококачественной фанеры и отличается прочностью и долговечностью.

Состав набора

Комплект включает четыре ящика стандартных размеров, которые могут вкладываться друг в друга для удобства хранения:

Полный (Full): 50 × 20 × 30 см.

50 × 20 × 30 см. Половина (Half): 10 × 27 × 47,5 см.

10 × 27 × 47,5 см. Четверть (Quarter): 5 × 27 × 47,5 см.

5 × 27 × 47,5 см. Восьмая (Eighth): 2,5 × 27 × 47,5 см.

Для чего используется

Ящики Apple Box являются незаменимым инструментом на съемочной площадке и используются для:

Подставки для оборудования: В качестве устойчивой опоры для стоек, осветительных приборов и штативов.

В качестве устойчивой опоры для стоек, осветительных приборов и штативов. Выравнивания и нивелирования: Для компенсации неровностей пола и выравнивания траектории движения тележки (долли) для камеры.

Для компенсации неровностей пола и выравнивания траектории движения тележки (долли) для камеры. Создания подиумов и сидений: Как временная платформа для модели или оператора.

Как временная платформа для модели или оператора. Организации кабелей: Через боковые панели можно пропускать кабели или штанги.

Через боковые панели можно пропускать кабели или штанги. Грузов и противовесов: Могут использоваться как дополнительный вес для стабилизации конструкций.

Особенности конструкции

Каждый ящик оснащен эргономичными отверстиями с закругленными углами для удобного захвата пальцами, что упрощает их переноску и установку. Три меньших ящика полностью убираются в самый большой (Full), что обеспечивает компактное хранение и дополнительную прочность конструкции. Прочная фанера гарантирует надежность при интенсивном использовании.