images
images
Fotokvant AB-01 Apple Box комплект ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Fotokvant AB-01 Apple Box комплект ящиков-подставок для кино- и фотосъемки

Fotokvant AB-01 Apple Box комплект ящиков-подставок для кино- и фотосъемки

Fotokvant
Артикул: DAN-3423

Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box для кино- и фотосъемки. Комплект. Деревянный ящик изготовленный из высококачественной фанеры, используется как подставка для стоек, выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д. Ящики складываются в самый большой и имеют следующие размеры: максимальный - 50х20х30 см большой - 10x27x47,5 см; средний - 5x27x47,5 см; малый - 2,5x27x47,5 см.


Описание

Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box

Fotokvant AB-01 — это набор профессиональных деревянных ящиков-подставок (Apple Box), широко используемых в кино- и фотоиндустрии. Они предназначены для решения множества задач на съемочной площадке: от выравнивания оборудования и создания подиумов до организации рабочего пространства и крепления стоек. Набор изготовлен из высококачественной фанеры и отличается прочностью и долговечностью.

Состав набора

Комплект включает четыре ящика стандартных размеров, которые могут вкладываться друг в друга для удобства хранения:

  • Полный (Full): 50 × 20 × 30 см.
  • Половина (Half): 10 × 27 × 47,5 см.
  • Четверть (Quarter): 5 × 27 × 47,5 см.
  • Восьмая (Eighth): 2,5 × 27 × 47,5 см.

Для чего используется

Ящики Apple Box являются незаменимым инструментом на съемочной площадке и используются для:

  • Подставки для оборудования: В качестве устойчивой опоры для стоек, осветительных приборов и штативов.
  • Выравнивания и нивелирования: Для компенсации неровностей пола и выравнивания траектории движения тележки (долли) для камеры.
  • Создания подиумов и сидений: Как временная платформа для модели или оператора.
  • Организации кабелей: Через боковые панели можно пропускать кабели или штанги.
  • Грузов и противовесов: Могут использоваться как дополнительный вес для стабилизации конструкций.

Особенности конструкции

Каждый ящик оснащен эргономичными отверстиями с закругленными углами для удобного захвата пальцами, что упрощает их переноску и установку. Три меньших ящика полностью убираются в самый большой (Full), что обеспечивает компактное хранение и дополнительную прочность конструкции. Прочная фанера гарантирует надежность при интенсивном использовании.

Комплектация

  • Набор деревянных ящиков Fotokvant AB-01 Apple Box — 1 комплект (4 шт.).

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20&quot;x12&quot;x2&quot; деревянная ящик-подставка для съемки
Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20&quot;x12&quot;x2&quot; деревянная ящик-подставка для съемки
Арт. NVF-9500
Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20"x12"x2" деревянная ящик-подставка для съемки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kupo KAB002 Apple Box-Quater 20"x12"x2" - деревянная подставка-трансформер.

Подставка изготовлена из высококачественной фанеры (древесина - тополь) и используется как подставка для стоек , выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д.

3 340 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Арт. DAN-3053
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 46MM набор из 3 фильтров 46 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Набор из трех фильтров диаметром 46 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

5 790 ₽
В корзину
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Арт. FTR-536
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Временно нет в наличии

Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).

Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.

9 910 ₽
В корзину
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Арт. OLE-0836
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

1 100 ₽
В корзину
Kupo KH-08-SK 8&#039;x8&#039; рассеиватель 2,4х2,4 м белый шёлк
Kupo KH-08-SK 8&#039;x8&#039; рассеиватель 2,4х2,4 м белый шёлк
Арт. DAN-8964
Kupo KH-08-SK 8'x8' рассеиватель 2,4х2,4 м белый шёлк
Наличие
в наличии 4-10 шт

Рассеиватель просветный Kupo KH-08-SK 8'x8' имеет размер 2.4*2.4 метра. Сделан из искусственного белого шёлка со степенью поглощения 1.6 стопа. По краям имеются латунные люверсы, по кромке шнуры для натяжения и эластичная лента по углам для надежного крепления на раме (рама приобретается отдельно).

Предназначен для рассеивания светового потока от источника света и обеспечения комфортных условий для создания снимков, может использоваться и для студийной и для выездной съёмки.

16 950 ₽
В корзину
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Подарок
при заказе
Арт. FTR-563
Manfrotto 1004BAC стойка профессиональная студийная 3,6 м черная
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1004BAC – это профессиональная трехсекционная стойка с пневмоамортизатором. Нагрузка до 9 кг, высота до 366 кг. Данная модель отличается качеством изготовления, надежностью и долговечностью.

30 690 ₽
В корзину

Видео

Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Современные фотографы. Сергей Романов (амбротип)
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.