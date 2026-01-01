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DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм
DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм

DGCASE 60-05 ударопрочный кейс 810х540х320 мм

DGCASE
Артикул: DAN-1368

DGCASE 60-05 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 810х540х320 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на шесть мощных застежек. Имеет два отверстия для навесных замков или пломб.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 748х478х224
  • внешние размеры, мм - 810х540х320
  • количество слоев ложемента - 4
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 15/40/78/90
  • вес, кг - 10,85

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