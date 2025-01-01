images
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Артикул: MTG-1706

Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см. 

Художественный двустронний пластиковый фон серебро-золото размером 1,22х2,44 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.

Описание

