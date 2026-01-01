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-10 %
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки

Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4743

Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки. Быстроскладной софтбокс (октобокс) зонтичного типа для использования с накамерными фотовспышками вне камеры. Диаметр - 60 см. Спицы металопластиковые. В комплекте сменное кольцо-адаптер с держателем для накамерной вспышки, два диффузора и чехол.

Описание

Софтбокс используется с накамерными вспышками для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря восьмиугольной форме софтбокс помогает создавать ровное практически круглое световое пятно, интересные блики на предметах или в глазах модели.

Учитывая небольшой вес и компактность октабокс незаменим для использования на выездных фотосессиях. Во время съемки вспышка, соединенная с софтбоксом, удерживается в руке, а телескопический держатель с прорезиненной ручкой позволит удлинить рукоятку на 0,5-1,25 м.

Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Разворачивание зонта происходит заведением спицы до щелчка в специальный паз на кольце-адаптере. Складывается софтбокс поочередным нажиманием 8 металлических подпружиненных кнопок на кольце-адаптере.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Съемный металлический адаптер служит для установки вспышки, которая надежно фиксируется в нем металлическим винтом с резиновой пяткой. К адаптеру прикреплена удобная рукоятка, в нижней части которой расположено отверстие для крепления к телескопическому держателю и фиксирующий винт.

Софтбокс можно использовать не только с накамерной вспышкой, но и с любым другим источником света со стандартным байонетом. Для этого металлический адаптер с держателем для накамерной вспышки меняется на адаптер соответствующего байонета (преобретается отдельно) с посадочным диаметром кольца - 132 мм.

Трехсекционный телескопический держатель изготовлен из металлических трубок диаметром 19, 22 и 25 мм, которые фиксируются винтовыми зажимами. Прорезиненая ручка надежно лежит в руке и исключает проскальзывание. На конце держателя предусмотрен стандартный шпигот 5/8" для крепления софтбокса.

Характеристики:

  • диаметр - 60 см
  • материал спиц - металопластик
  • посадочный диаметр под переходные (байонетные) кольца - 132 мм
  • размер комплекта в сумке - 520х180х180 мм
  • вес - 960 г
  • размер упаковки - 690х200х200 мм
  • вес с упаковкой - 1,9 кг

Комплектация

  • Софтбокс StrobMaster 60.
  • Диффузор внутренний.
  • Диффузор внешний.
  • Телескопический держатель.
  • Чехол.

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