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DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м оранжевый

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м оранжевый

DGTape
Артикул: OLE-2675

Профессиональный тейп ярко-оранжевого на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 50 мм
  • Длина 25 м
  • Цвет ярко-оранжевый
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой натуральный каучук

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