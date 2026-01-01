images
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м ярко зеленый

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м ярко зеленый

DGTape
Артикул: OLE-2673

Профессиональный тейп ярко-зеленого на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 50 мм
  • Длина 25 м
  • Цвет ярко-зеленый
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой натуральный каучук

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко оранжевый
Арт. OLE-2670
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко оранжевый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-оранжевого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м

1 300 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко желтый
Арт. OLE-2669
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м ярко желтый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м

1 300 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м оранжевый
Арт. OLE-2675
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м оранжевый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-оранжевого на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м

2 200 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Green Fluorescent тейп ультраматовый зеленый 24 мм x 50 м
DGTape UM Gaffa Tape Green Fluorescent тейп ультраматовый зеленый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1484
DGTape UM Gaffa Tape Green Fluorescent тейп ультраматовый зеленый 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Green Fluorescent - тейп ультраматовый зеленый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива r воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - зеленый, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Арт. DAN-9295
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape черный - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - черный.

1 810 ₽
В корзину
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
Арт. DAN-9479
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
Наличие
в наличии 1-3 шт

XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов. 

Дисторшн грид для съемки искажений объективов. Размеры - 120x62см, толщина 0.7мм. Имеет магнитное основание. Не боится влаги и не мнется. Покрыт матовой ламинацией. В комплекте грид и магнитные наклейки для записи сопутствующей информации. Поставляется в прочном картонном тубусе.

9 100 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м голубой
Арт. OLE-2676
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м голубой
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-голубого на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м

2 200 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м фиолетовый
Арт. OLE-2657
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м фиолетовый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный фиолетовый тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м.

1 900 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Pink Fluorescent тейп ультраматовый розовый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1482
DGTape UM Gaffa Tape Pink Fluorescent тейп ультраматовый розовый 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Pink Fluorescent - тейп ультраматовый розовый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - розовый, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Жизнь через объектив: история Дэвида Нотона
Жизнь через объектив: история Дэвида Нотона
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
10 советов для идеальных уличных портретов
10 советов для идеальных уличных портретов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.