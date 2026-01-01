DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м ярко зеленый

Арт. DAN-9479

XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов.

Дисторшн грид для съемки искажений объективов. Размеры - 120x62см, толщина 0.7мм. Имеет магнитное основание. Не боится влаги и не мнется. Покрыт матовой ламинацией. В комплекте грид и магнитные наклейки для записи сопутствующей информации. Поставляется в прочном картонном тубусе.