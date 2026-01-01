DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м белый

Арт. DAN-1379

DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.