Fotokvant GP-5050 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 50 м

Описание

Fotokvant GP-5050 White – профессиональный белый студийный тейп 50 мм × 50 м

Fotokvant GP-5050 White (артикул NVF-8159) – это профессиональный студийный тейп (гафферная лента) белого цвета на тканевой основе. Ширина 50 мм, длина 50 метров – оптимальный формат для использования на съёмочных площадках, в фотостудиях, на сценах и в телевизионных студиях.

Тейп обладает высокой прочностью, устойчив к влаге и механическим воздействиям. Матовое покрытие не создаёт бликов и не привлекает внимание в кадре. Лента легко рвётся руками, не оставляет следов на поверхностях после снятия, что делает её незаменимым инструментом для временного крепления оборудования, кабелей, фонов и маркировки объектов. Белый цвет удобен для маркировки на тёмных поверхностях и создания чистых, аккуратных линий.

Назначение и применение

Крепление кабелей: надёжная фиксация проводов на полу, стенах, стойках.

надёжная фиксация проводов на полу, стенах, стойках. Фиксация фонов: крепление бумажных и тканевых фонов к стойкам.

крепление бумажных и тканевых фонов к стойкам. Маркировка оборудования: разметка мест расположения оборудования и аксессуаров.

разметка мест расположения оборудования и аксессуаров. Временный ремонт: оперативное решение мелких проблем на съёмочной площадке.

Ключевые особенности

Ширина 50 мм: универсальный размер для большинства задач.

универсальный размер для большинства задач. Длина 50 м: достаточный запас для длительного использования.

достаточный запас для длительного использования. Тканевая основа: высокая прочность на разрыв.

высокая прочность на разрыв. Матовое покрытие: не создаёт бликов, незаметна в кадре.

не создаёт бликов, незаметна в кадре. Не оставляет следов: легко снимается без повреждения поверхностей.

легко снимается без повреждения поверхностей. Устойчивость к влаге: сохраняет свойства в условиях повышенной влажности.

сохраняет свойства в условиях повышенной влажности. Лёгкий отрыв рукой: не требует ножниц.

не требует ножниц. Белый цвет: идеален для маркировки на тёмных поверхностях.

Технические характеристики

Тип: студийный тейп (гафферная лента)

студийный тейп (гафферная лента) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: GP-5050 White

GP-5050 White Ширина: 50 мм

50 мм Длина: 50 м

50 м Цвет: белый (матовый)

белый (матовый) Вес: 600 гр

600 гр Основа: тканевая

тканевая Применение: крепление, маркировка, временный ремонт

Как использовать тейп

Подготовка поверхности: убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Отрезка: оторвите нужную длину ленты рукой – тканевая основа легко рвётся. Крепление: прижмите ленту к поверхности, разглаживая для лучшего сцепления. Снятие: аккуратно отклейте ленту – она не оставляет следов.

Преимущества использования

Надёжность: прочная фиксация в любых условиях.

прочная фиксация в любых условиях. Чистота: не оставляет следов клея после снятия.

не оставляет следов клея после снятия. Универсальность: подходит для множества задач в студии и на выезде.

подходит для множества задач в студии и на выезде. Экономичность: большая длина рулона обеспечивает длительное использование.

Совместимость с аксессуарами