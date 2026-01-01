images
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м розовый пинк

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м розовый пинк

DGTape
Артикул: OLE-2672

Профессиональный тейп ярко-розового на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 50 мм
  • Длина 25 м
  • Цвет ярко-розовый
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой натуральный каучук

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м фиолетовый
Арт. OLE-2653
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/25м фиолетовый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный фиолетовый тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 25 м.

1 300 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

290 ₽
В корзину
DGTape MATT Gaffa Tape Blue тейп матовый синий 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1445
DGTape MATT Gaffa Tape Blue тейп матовый синий 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.

2 500 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м оранжевый
Арт. OLE-2675
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м оранжевый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-оранжевого на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м

2 200 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м голубой
Арт. OLE-2676
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 50мм/25м голубой
Наличие
более 10 шт

Профессиональный тейп ярко-голубого на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м

2 200 ₽
В корзину
DGTape MATT Gaffa Tape Red тейп матовый красный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1377
DGTape MATT Gaffa Tape Red тейп матовый красный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape Red - тейп матовый красный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - красный, матовый.

2 500 ₽
В корзину
-10 %
KUPO CSS-2415Y Cloth Spike Tape yellow 24mm*13,72m скотч жёлтый
Арт. OLE-3181
KUPO CSS-2415Y Cloth Spike Tape yellow 24mm*13,72m скотч жёлтый
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 1 ч

Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до  80°С. Ширина ленты 24 мм, длина 13,72 м

-10 %1 450 ₽
1 300 ₽
В корзину
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-202
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.