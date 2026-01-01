Kupo KCP230 2.5" Grip Head with a Swivel 16 mm Baby Spigot крепежная головка с зажимом

Также имеет смонтированный по принципу шаровой головки сокет для пинов 16 мм (5/8") и 28 мм пин для монтажа сверху совместимых стоек. Конструкция позволяет регулировать угол между grip arm, на которую монтируется головка и пином. Идеально подходит для монтажа отражателей, флагов и фростов. Наличие этого аксессуара в арсенале студии существенно повышает вариативность световых схем, позволяет экономить место (можно использовать одну стойку там, где пришлось бы использовать две).
Характеристики:
- Головка захвата 2-1/2"
- Установочный диаметр - студийный палец 9/8" (28 мм) и 5/8" (16 мм)
- Диаметры крепления для аксессуаров - 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
- Материал - алюминий
- Цвет - серебристый
- Вес - 700 г