images
Kupo KCP230 2.5" Grip Head with a Swivel 16 mm Baby Spigot крепежная головка с зажимом

Kupo KCP230 2.5" Grip Head with a Swivel 16 mm Baby Spigot крепежная головка с зажимом

Kupo
Артикул: NVF-5534

Kupo KCP-230 2.5" – крепежная голова с зажимом, совместима с большинством студийного крепежа. Оснащена фиксированным 5/8" (16 мм) пином для монтажа светового оборудования, светомодификаторов и аксессуаров.

Описание

Также имеет смонтированный по принципу шаровой головки сокет для пинов 16 мм (5/8") и 28 мм пин для монтажа сверху совместимых стоек. Конструкция позволяет регулировать угол между grip arm, на которую монтируется головка и пином. Идеально подходит для монтажа отражателей, флагов и фростов. Наличие этого аксессуара в арсенале студии существенно повышает вариативность световых схем, позволяет экономить место (можно использовать одну стойку там, где пришлось бы использовать две).

Характеристики:

  • Головка захвата 2-1/2"
  • Установочный диаметр - студийный палец 9/8" (28 мм) и 5/8" (16 мм)
  • Диаметры крепления для аксессуаров - 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
  • Материал - алюминий
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 700 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой
Арт. NVF-9464
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.

Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.

Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.

11 750 ₽
В корзину
Kupo KS003 5/8&quot; Snap in Pin крепежный штифт 5/8
Арт. NVF-9497
Kupo KS003 5/8" Snap in Pin крепежный штифт 5/8
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KS003 5/8" Snap in Pin - крепежный штифт 5/8".

Стальной штифт-переходник, с одной стороны имеет шестигранник 5/8" (16 мм), а с другой шпильку 5/8" (16 мм).

730 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Арт. DAN-4743
Falcon Eyes StrobMaster 60 софтбокс с держателем для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 10 ч

Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки. Быстроскладной софтбокс (октобокс) зонтичного типа для использования с накамерными фотовспышками вне камеры. Диаметр - 60 см. Спицы металопластиковые. В комплекте сменное кольцо-адаптер с держателем для накамерной вспышки, два диффузора и чехол.

-10 %6 640 ₽
5 970 ₽
В корзину
Kupo KS074 Long Double Stud-5/8&quot; адаптер
Арт. NVF-9530
Kupo KS074 Long Double Stud-5/8" адаптер
Наличие
более 10 шт

Kupo KS074 Long Double Stud-5/8" - адаптер Вaby stud длиной 4,9". Имеет с двух сторон диаметр 5/8" 16 мм, для крепления осветительных приборов на зажим Convi clamp или на кронштейн с крепежной головой Grip head.

690 ₽
В корзину
Kupo KCP241B 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK кронштейн-удлинитель
Арт. OLE-1448
Kupo KCP241B 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK кронштейн-удлинитель
Наличие
более 10 шт

KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK – удлинительный кронштейн с шестигранным наконечником.

Предназначен для установки на студийные стойки. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, см – 108,5. Вес, кг – 1,38. Диаметр от 6,35 до 16 мм.

6 530 ₽
В корзину
Kupo KS020B 5/8&quot; compact Alu Snap in Pin Black крепежный штифт 5/8 дюйма
Арт. OLE-1455
Kupo KS020B 5/8" compact Alu Snap in Pin Black крепежный штифт 5/8 дюйма
Наличие
более 10 шт

KUPO 5/8" compact Alu Snap in Pin Black – крепежный штифт 5/8 дюйма черного цвета. Применяется для установки студийного оборудования. Длина, мм – 65. 

610 ₽
В корзину
Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
Арт. OLE-1449
Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver – крепежная головка со втулкой 16 мм. Предназначена для установки студийного оборудования от 2 до 1/2 дюйма. Изготовлена из алюминия. Цвет – серебристый.

4 720 ₽
В корзину

Видео

Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Леди Клементина
Леди Клементина
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.