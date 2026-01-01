Kupo KCP241B 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK кронштейн-удлинитель

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK – удлинительный кронштейн с шестигранным наконечником.
Предназначен для установки на студийные стойки. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, см – 108,5. Вес, кг – 1,38. Диаметр от 6,35 до 16 мм.
Kupo KCP-230 2.5" – крепежная голова с зажимом, совместима с большинством студийного крепежа. Оснащена фиксированным 5/8" (16 мм) пином для монтажа светового оборудования, светомодификаторов и аксессуаров.
GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону.
Manfrotto 5001B-1 алюминиевая стойка. Стойка профессиональная ультракомпактная. Максимальная нагрузка 1.5 кг, высота стойки 49-190 см.
Kupo 024 Baby Stand Extension 24" удлинитель 69 см. Удлинительная штанга для стоек и другого оборудования, оснащенного стандартной цапфой 5/8' или втулкой 9/8". Стержень 5/8" оснащен резьбовым отверстием 1/4"-20 и рифлением на шейке штифта.
Длина 69 см
Материал - хромированная сталь.
Вес 790 г.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 розовый, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон розового цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
FST 100х200 Blue – пластиковый, синий, матовый студийный фон.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – синий.
Kupo KCP241 40" Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver - удлинительный крепежный кронштейн для стойки C stand.
Удлинительный кронштейн серебристого цвета предназначен для установки любых осветительных приборов и аксессуаров, от небольших вспышек, моноблоков, экранов и флагов, до больших вольфрамовых осветительных приборов и муслиновых фонов.
Fotokvant SR-550S GRID - софтрефлектор серебряный, диаметром 55 см с сотами.
Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 22 см. Вес - 2,6 кг.
