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Kupo SW-01 dia 3,2 mm 75 cm length safety wire тросик страховочный

Kupo SW-01 dia 3,2 mm 75 cm length safety wire тросик страховочный

Kupo
Артикул: OLE-1561

KUPO SW-01 dia 3,2 mm 75 cm length safety wire тросик страховочный

Страховочный тросик сделан из оцинкованной стальной проволоки и соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060. Используется в качестве вспомогательного крепёжного элемента для установочного, осветительного и другого оборудования при установке на подвесные системы или стойки, являясь гибким страховочным средством дополнительно к основному креплению.

Описание

Характеристики:

  • Тросик диам. 3,2 мм, 7х19
  • Безопасная рабочая нагрузка 10 кг
  • Длина тросика 75 см карабина 6 см
  • Створ карабина 7,8 мм

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