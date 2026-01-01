Характеристики:
- Тросик диам. 3,2 мм, 7х19
- Безопасная рабочая нагрузка 10 кг
- Длина тросика 75 см карабина 6 см
- Створ карабина 7,8 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO SW-01 dia 3,2 mm 75 cm length safety wire тросик страховочный
Страховочный тросик сделан из оцинкованной стальной проволоки и соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060. Используется в качестве вспомогательного крепёжного элемента для установочного, осветительного и другого оборудования при установке на подвесные системы или стойки, являясь гибким страховочным средством дополнительно к основному креплению.
Характеристики:
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Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Штатив Raylab Pro 65 со съемной шаровой головой, быстросъемной площадкой, встроенным моноподом, реверсивной установкой центральной колонны, крюком для груза противовеса и клипсовыми зажимами ног штатива, с максимальной нагрузкой до 6 кг.
Максимальная высота -171 см
Минимальная высота - 47,5 см
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-02 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 2 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-44 размером 1,35х10 м цвет - черный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.