Характеристики:
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8"
- Длина 125 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS074 Long Double Stud-5/8" - адаптер Вaby stud длиной 4,9". Имеет с двух сторон диаметр 5/8" 16 мм, для крепления осветительных приборов на зажим Convi clamp или на кронштейн с крепежной головой Grip head.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Переходник Falcon Eyes SMT 5814 для студийного оборудования.
Адаптер-переходник с двумя отверстиями для шпигота 5/8", резьбовым наконечником 1/4" с гайкой и фиксирующим винтом. Изготовлен из стали. Вес адаптера - 92 г, длина посадочного винта - 18 мм.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.
Kupo 310M Low Mighty Stand прочная и надежная стойка из хромированной стали для работы как в студии, так и на выезде.Максимальная нагрузка – 35 кг, вес – 7,8 кг.Максимальная высота стойки 205 см. Диаметр основания 104 см.
KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Пластиковый кейс OffRoad ORT-6.9L размер - 244х185х153 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 244х185х153 мм. Объем - 6,9 л.
Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black – зажим с зубчатой рукояткой.
Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.
Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
Falcon Eyes FELS-1020/B.0 - стойка для фото- видеостудии.
Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Максимальная высота - 102 см.
GreenBean MegaClamp MC-095 – С-образный зажим. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования. Максимальная нагрузка, кг – до 80. Возможно крепление на трубах или балках диаметром 10–55 мм. Материал – алюминий.
П-Фото 1096-4 комплект из 4 пантографов без рельс. Комплект состит из 4-х пантографов и аксессуаров к нему. Каретки одинарная (4 шт) и двойная (4 шт) , каретки для кабеля (12 шт) и крепление. Страховочный трос (4 шт).
Комплект предназначен для работы с 4 рельсами, которые приобретаются под собственные нужды и размеры помещения. В зависимости от задач это могут быть два направляющих рельса от 3 до 6 метров и два подвижных от 3 до 5 метров. Для более длинных рельс нужно будет приобрести дополнительные аксессуары, проконсультируйтесь с менеджером.