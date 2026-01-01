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Kupo KS074 Long Double Stud-5/8" адаптер

Kupo KS074 Long Double Stud-5/8" адаптер

Kupo
Артикул: NVF-9530

Kupo KS074 Long Double Stud-5/8" - адаптер Вaby stud длиной 4,9". Имеет с двух сторон диаметр 5/8" 16 мм, для крепления осветительных приборов на зажим Convi clamp или на кронштейн с крепежной головой Grip head.

Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8"
  • Длина 125 мм

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