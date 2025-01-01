Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Profoto Reflector SunSilver/White 47" (100963) – двухсторонний отражатель с удобными ручками. Предназначен для рассеивания солнечного света или светового потока после вспышки. С успехом используется для студийной и выездной фотосъемки.
Цвет поверхности серебристо-солнечный/белый. Диаметр диска 120 см.
Стойка Avenger 008BSU – стальная студийная стойка. Максимальная высота 216 см, максимальная нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг, двухсекционная.
Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.
Avenger I700B – светоотсекающий флаг 60х75 см из плотной черной ткани на металлической раме размером 60х90 см (вместе с штифтом). Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.
Зажим Avenger D530L с удлинительной штангой для установки флагов, рам и отражателей.
Флаг черный Avenger I1024, размер 120х120 см.
Флаг черный Avenger I750B, размер 60х90 см.
Profoto Reflector Translucent (100969) отражатель просветной складной, диаметр 120 см.
Удобный складной отражатель с двумя ручками. Изготовлен из качественных материалов, имеет долгий срок службы. Поставляется в фирменном чехле. Компактный в сложенном виде. Вес - 1,25 кг.
