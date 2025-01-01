Арт. OLE-1136

Avenger I700B – светоотсекающий флаг 60х75 см из плотной черной ткани на металлической раме размером 60х90 см (вместе с штифтом). Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.