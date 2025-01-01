images
GreenBean MegaClamp MC-038 зажим с поворотной муфтой

GreenBean MegaClamp MC-038 зажим с поворотной муфтой

GreenBean
Артикул: OLE-0547

GreenBean MegaClamp MC-038 – многофункциональный стальной зажим с поворотной муфтой. Подходит для различных видов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (диаметр 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм); струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм; шпилька 5/8 дюйма (16 мм).

Описание

Зажим может быть использован для соединения двух труб или установки осветительного прибора на трубу диаметром до 45 мм и др.
 
Технические характеристики:
  • установка – на плоскость или трубу толщиной до 45 мм
  • крепление:
    • диаметр перекладины, мм – 8, 15, 18, 24
    • диаметр адаптера – 5/8" (16 мм), длина 35 мм
  • материал – сталь, алюминий
  • цвет – черный
  • размеры, мм – 170x165x64
  • вес, г – 840 

FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами
Арт. OLE-1267
FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.

Grifon CB-01 зажим с адаптером
Арт. NVF-2360
Grifon CB-01 зажим с адаптером
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB-01 – используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем.

Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4".

Falcon Eyes LSB-2JS кран
Арт. FTR-1512
Falcon Eyes LSB-2JS кран
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения.

С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.

Falcon Eyes LSB-4JS кран для студийного оборудования
Арт. VBR-206
Falcon Eyes LSB-4JS кран для студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Falcon Eyes  LSB-4JS – мощный кран для осветительных приборов, с усиленной амортизированной стойкой, оснащен металлической муфтой. Совместим с большинством студийных моноблоков и источников постоянного света. Позволяет размещать источник освещения в необходимом для фотографа месте. Максимальная высота стойки, м – 3. Увеличенный размах треноги.

Комплектуется стойкой.

Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Арт. VBR-205
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.

В качестве противовеса используется мешок с песком.

Manfrotto 237 гибкий держатель
Арт. DAN-0253
Manfrotto 237 гибкий держатель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.

Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.

