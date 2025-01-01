images
Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см

Avenger
Артикул: FTR-878

Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.

Описание

