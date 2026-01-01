Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф на рельсе 2 м

Описание

Конструкция выполнена из высокопрочных материалов и дает возможность избавиться от стоек, проводов и всего того, что мешает работать и занимает драгоценное место в фотостудии.

Подвесная система позволяет установить всю аппаратуру под потолком, вспышки свободно перемещаются по рельсам, позволяя идеально выставить свет в студии при различных видах съемки.

Комплект рассчитан на одну осветительную единицу и подойдет практически для всех видов студийной съемки.

Характеристики пантографа:

минимальная длина - 43 см

максимальная длина - 200 см

максимальная нагрузка на пантограф - 10 кг

Характеристики рельса:

длина рельса - 2 метра

высота профиля - 62,5 мм

ширина профиля - 32,5 мм



