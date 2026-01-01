Falcon Eyes FlyStand 2200 стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2244

Надежная и прочная алюминиевая стойка Falcon Eyes FlyStand 2200 в комплекте с шаровой головой.

Стойка телескопическая, состоит из 4 секций. Максимальная высота 220 см, минимальная высота 72 см, нагрузка 4 кг, вес 1,75 кг, длина в сложенном виде 72 см.

Описание

Стойка подходит для разнообразного студийного и выездного оборудования.

Шаровая голова позволит установить на стойку фото или видеокамеру, выносной микрофон и другое оборудование, оборудованное установочной резьбой 1/4".

Сняв голову, на стойку можно установить различные осветительные приборы.

Удобные ноги стойки с системой QuickMove и воздушные амортизаторы, установленные в каждой секции стойки, обеспечат комфортное и безопасное использование стойки.

На ножках стойки установлены резиновые наконечники, которые не повредят пол и обеспечат надежное сцепление в поверхностью.

Надежные винтовые зажимные фиксаторы секций стойки обеспечивают дополнительную гарантию устойчивости всей конструкции.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см - 220
  • минимальная высота, см - 72
  • длина в сложенном состоянии, см - 72
  • размах треноги, см - 70
  • профиль сечения ножек 11х14 мм
  • максимальная нагрузка, кг - 4
  • количество секций - 4
  • амортизатор - воздушный
  • тип фиксаций секций - винтовые зажимы
  • диаметр секций, мм - 16х19х23х26
  • крепежный адаптер - 5/8" (винт 1/4")
  • шаровая миниголова - в комплекте
  • материал секций и ножек - алюминиевый сплав
  • материал фиксаторов - алюминиевый сплав
  • материал рукояток - поликарбонат
  • материал крестовин - алюминиевый сплав
  • вес, кг - 1,75

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlyStand 2200, шт - 1.
  • Шаровая головка, шт - 1.
  • Руководство по эксплуатации, шт - 1.

