Falcon Eyes FlyStand 2200 стойка-тренога для фото- видеостудии

Стойка подходит для разнообразного студийного и выездного оборудования.
Шаровая голова позволит установить на стойку фото или видеокамеру, выносной микрофон и другое оборудование, оборудованное установочной резьбой 1/4".
Сняв голову, на стойку можно установить различные осветительные приборы.
Удобные ноги стойки с системой QuickMove и воздушные амортизаторы, установленные в каждой секции стойки, обеспечат комфортное и безопасное использование стойки.
На ножках стойки установлены резиновые наконечники, которые не повредят пол и обеспечат надежное сцепление в поверхностью.
Надежные винтовые зажимные фиксаторы секций стойки обеспечивают дополнительную гарантию устойчивости всей конструкции.
Технические характеристики:
- максимальная высота, см - 220
- минимальная высота, см - 72
- длина в сложенном состоянии, см - 72
- размах треноги, см - 70
- профиль сечения ножек 11х14 мм
- максимальная нагрузка, кг - 4
- количество секций - 4
- амортизатор - воздушный
- тип фиксаций секций - винтовые зажимы
- диаметр секций, мм - 16х19х23х26
- крепежный адаптер - 5/8" (винт 1/4")
- шаровая миниголова - в комплекте
- материал секций и ножек - алюминиевый сплав
- материал фиксаторов - алюминиевый сплав
- материал рукояток - поликарбонат
- материал крестовин - алюминиевый сплав
- вес, кг - 1,75