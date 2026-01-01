- Длина - 60см
- Материал - сталь
П-Фото 1096 пантограф 2 м с кареткой для рельсовой системы. Комплект из пантографа (2 метра растяжения), стандартного пальца 5/8" (16 мм), тросика, каретки одинарной и 8-ми держателей кабеля.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы - длина 60см.
Применяется при невозможности установки крепления рельс непосредственно на потолок (например, если потолок натяжной/подвесной).
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П-Фото 1096 пантограф 2 м с кареткой для рельсовой системы. Комплект из пантографа (2 метра растяжения), стандартного пальца 5/8" (16 мм), тросика, каретки одинарной и 8-ми держателей кабеля.
Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.
Fotokvant TRD-03-P Kit комплект кареток для силового кабеля для подвесной системы пластик. Каретки выполнены с 4-мя отверстиями под хомут для удобного крепления кабеля в нужном положении. Удобно и легко скользят по рельсе подвесной системы. В комплекте 3 шт.
Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.
Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 4545 BW — световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 45х45 см. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 4545 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца(приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-02 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 2 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
Комплект Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф с крепежными пятками для систем потолочного подвеса 2 м.
Система потолочного подвеса с двумя крепежными пятками Fotokvant TRK-01, рельсом Fotokvant TRR-02, одинарной кареткой и пантографом Fotokvant TRP-02.
Godox MS200V вспышка студийная
Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 200 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные харкатеристики вспышки - ведущее число 53, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света мощностью 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens