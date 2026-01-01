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Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы
Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы
Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы
Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы
Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы
Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы

Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы

Fotokvant
Артикул: DAN-8619

Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы - длина 60см.

Применяется при невозможности установки крепления рельс непосредственно на потолок (например, если потолок натяжной/подвесной).

Описание

  • Длина - 60см
  • Материал - сталь

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