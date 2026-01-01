Fotokvant KPP-06-60 вынос для крепления подвесной потолочной системы

Арт. DAN-8858

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Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 4545 BW — световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 45х45 см. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 4545 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца(приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).