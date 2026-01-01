Phottix 88222 Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 245 cm стойка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant KPP-22 пластина с пальцем и ремнями для крепления. Студийный размер пальца 5/8", длина от основания 11 см. Выполнен из стали, имеет прорези для захвата ремнями с храповым натяжным механизмом (входят в комплект 2 шт). С помощью ремней можно закрепить пластину на столбы, деревья и др. Крепление на плоскую поверхность идет в комплекте (под бетон и дерево). На нижнее основание пластины наклеены резиновые демпферы.Нагрузка до 5 кг.
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Phottix 88222 Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 245 cm стойка.
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