П-Фото 1098-2 каретка двойная с пружинным тормозом

Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Каретка П-Фото 1098-2 двойная с пружинным тормозом. Предназначена для монтажа и последующего перемещения подвижной рельсы относительно неподвижной.
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Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.
Fotokvant TRD-03-P Kit комплект кареток для силового кабеля для подвесной системы пластик. Каретки выполнены с 4-мя отверстиями под хомут для удобного крепления кабеля в нужном положении. Удобно и легко скользят по рельсе подвесной системы. В комплекте 3 шт.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-02 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 2 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-04 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 4 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 6,0 кг.
KUPO SW-01 dia 3,2 mm 75 cm length safety wire тросик страховочный
Страховочный тросик сделан из оцинкованной стальной проволоки и соответствует стандартам DIN3055 и DIN3060. Используется в качестве вспомогательного крепёжного элемента для установочного, осветительного и другого оборудования при установке на подвесные системы или стойки, являясь гибким страховочным средством дополнительно к основному креплению.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.
Manfrotto FF3226 комплект кареток с держателем кабеля для подвесной системы Manfrotto.
Каретки оснащены колесами для плавного перемещения по рельсам подвесной системы. В комплекте 5 кареток.