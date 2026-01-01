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-12 %
П-Фото 1098-2 каретка двойная с пружинным тормозом
П-Фото 1098-2 каретка двойная с пружинным тормозом
П-Фото 1098-2 каретка двойная с пружинным тормозом
П-Фото 1098-2 каретка двойная с пружинным тормозом

П-Фото 1098-2 каретка двойная с пружинным тормозом

П-Фото
Артикул: DAN-4665

Каретка П-Фото 1098-2 двойная с пружинным тормозом. Предназначена для монтажа и последующего перемещения подвижной рельсы относительно неподвижной. 

Описание

П-Фото 1098-2 каретка двойная с пружинным тормозом

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