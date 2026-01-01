П-Фото 1098-3 каретка для кабеля для рельсовой системы

Каретка под сетевой кабель Fotokvant 1098-3 для потолочной системы
Fotokvant 1098-3 — это каретка-держатель, предназначенная для аккуратной прокладки и фиксации сетевого кабеля питания в подвесной рельсовой системе фотостудии. Она используется в составе потолочных систем для монтажа студийного освещения, позволяя организовать кабели вдоль рельсов, не допуская их провисания и запутывания.
Основные характеристики
- Назначение: Крепление и проводка сетевого кабеля питания.
- Применение: Для подвесных рельсовых систем установки студийного света.
- Функция: Организация кабелей вдоль рельсовой системы.
- Совместимость: Используется с потолочными рельсовыми системами (совместима с системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другими).
Для чего используется
Каретка является важным элементом для организации безопасного и удобного рабочего пространства в студии:
- Прокладка кабелей питания: Позволяет аккуратно провести провода от осветительных приборов вдоль рельсов.
- Повышение безопасности: Исключает риск спотыкания о свободно лежащие кабели на полу.
- Удобство обслуживания: Обеспечивает легкий доступ к кабелям для их замены или обслуживания.
- Эстетика студии: Создает опрятный и профессиональный вид подвесной системы.
Внимание: Производитель может изменить внешний вид товара без изменения функционала.