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П-Фото 1098-3 каретка для кабеля для рельсовой системы

П-Фото 1098-3 каретка для кабеля для рельсовой системы

П-Фото
Артикул: NVF-011

Каретка под сетевой кабель Fotokvant (1098-3) необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Предназначен для крепления провода питания освещения на рельсовой системе.

Описание

Каретка под сетевой кабель Fotokvant 1098-3 для потолочной системы

Fotokvant 1098-3 — это каретка-держатель, предназначенная для аккуратной прокладки и фиксации сетевого кабеля питания в подвесной рельсовой системе фотостудии. Она используется в составе потолочных систем для монтажа студийного освещения, позволяя организовать кабели вдоль рельсов, не допуская их провисания и запутывания.

Основные характеристики

  • Назначение: Крепление и проводка сетевого кабеля питания.
  • Применение: Для подвесных рельсовых систем установки студийного света.
  • Функция: Организация кабелей вдоль рельсовой системы.
  • Совместимость: Используется с потолочными рельсовыми системами (совместима с системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другими).

Для чего используется

Каретка является важным элементом для организации безопасного и удобного рабочего пространства в студии:

  • Прокладка кабелей питания: Позволяет аккуратно провести провода от осветительных приборов вдоль рельсов.
  • Повышение безопасности: Исключает риск спотыкания о свободно лежащие кабели на полу.
  • Удобство обслуживания: Обеспечивает легкий доступ к кабелям для их замены или обслуживания.
  • Эстетика студии: Создает опрятный и профессиональный вид подвесной системы.

Внимание: Производитель может изменить внешний вид товара без изменения функционала.

Комплектация

  • Каретка под сетевой кабель Fotokvant 1098-3 — 1 шт.

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