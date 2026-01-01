Raylab зажим тип E для зонта с холодным башмаком

Арт. DAN-7746

Raylab RL-LS190 - легкая, компактная и удобная стойка для установки осветительных приборов и оборудования небольшого размера.

Стойка изготовлена из алюминия, максимальная высота 190 см. Коллекция оборудования BLOGGER сделана из качественных материалов и подойдет не только новичкам и блогерам, но и профессионалам.