Raylab зажим тип E для зонта с холодным башмаком

Оборудован зажимом для крепления зонта.
Устанавливается на стойку для светового оборудования.
Корпус изготовлен из качественного пластика.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зажим Е для зонта с холодным башмаком - предназначен для установки зонта и вспышки с креплением «башмак» на стандартные стойки для осветителей.
Оборудован зажимом для крепления зонта.
Устанавливается на стойку для светового оборудования.
Корпус изготовлен из качественного пластика.
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Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.
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