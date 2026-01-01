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-5 %
Raylab зажим тип E для зонта с холодным башмаком
Raylab зажим тип E для зонта с холодным башмаком
Raylab зажим тип E для зонта с холодным башмаком
Raylab зажим тип E для зонта с холодным башмаком

Raylab зажим тип E для зонта с холодным башмаком

Raylab
Артикул: DAN-7764

Зажим Е для зонта с холодным башмаком - предназначен для установки зонта и вспышки с креплением «башмак» на стандартные стойки для осветителей.

Описание

Оборудован зажимом для крепления зонта.

Устанавливается на стойку для светового оборудования.

Корпус изготовлен из качественного пластика. 

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