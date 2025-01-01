images
Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования

Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования

Grifon
Артикул: NVF-6402

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек для студийного освещения и фотозонтов.

Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.

Описание

Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST KB-86 сумка для студийного оборудования
Арт. NVF-5815
FST KB-86 сумка для студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST KB-86 – сумка для студийного оборудования станет превосходным решением для защиты, транспортировки и хранения фотооборудования.

Противоскользящий плечевой ремень помогает равномерно распределить вес и обеспечивает удобную транспортировку приборов и аксессуаров. Сумка имеет изменяемые отсеки и застежки-молнии для рационального доступа к фотооборудованию. Эргономичная и прочная сумка FST отличается высоким качеством изготовления и предназначена для длительного срока эксплуатации. Размеры (ГxШxВ), см – 30x82x28. Вес - 0,57 кг.

2 100 ₽
В корзину
Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см
Арт. NVF-2378
Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.

6 100 ₽
В корзину
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Арт. NVF-2361
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

2 530 ₽
В корзину
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

2 300 ₽
В корзину
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Арт. OLE-1000
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Арт. DAN-3349
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Стойка легкая Fotokvant LS-3000.

Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.  Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.


-5 %1 850 ₽
1 750 ₽
В корзину

Видео

Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Вилли Рони
Вилли Рони
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера