Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м

Пружинная амортизация защитит вашу технику от повреждений при случайном складывании.
Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг — 5
Вес, кг — 2,2
Количество секций - 4
Диаметр секций, мм - 19-22-25-30
Минимальная высота, см -78
Wansen SBP-27211-11 фон бумажный королевский синий 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.