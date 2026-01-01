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Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м

Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м

Raylab
Артикул: DAN-7742

Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.

Описание

Пружинная амортизация защитит вашу технику от повреждений при случайном складывании.
Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг — 5
Вес, кг — 2,2
Количество секций - 4
Диаметр секций, мм - 19-22-25-30
Минимальная высота, см -78

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