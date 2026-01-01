Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см

Арт. DAN-7741Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
Raylab LS001- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 220 cм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RF-01 –складной двухцветный отражатель на пружине размером 90x120 см.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.
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Raylab LS001- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 220 cм.