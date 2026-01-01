Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см

Артикул: DAN-7682

Raylab RF-01 –складной двухцветный отражатель на пружине размером 90x120 см.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.