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Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см
Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см
Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см
Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см

Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см

Raylab
Артикул: DAN-7682

Raylab RF-01 –складной двухцветный отражатель на пружине размером 90x120 см.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Описание

Raylab RF-01 отражатель 2в1 золото/серебро 90×120 см

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