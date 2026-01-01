Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов

Характеристики:
- Максимальная высота - 198 см
- минимальная высота - 50 см
- длина в сложенном состоянии - 49 см
- нагрузка - до 3 кг
- вес - 600 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см.
Легкая студийная стойка из карбона с цанговыми зажимами для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 49 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 198 см. Минимальная рабочая высота - 50 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.
Характеристики:
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