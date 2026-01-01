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Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов
Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов
Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов
Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов
Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов
Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов

Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см 78 дюймов

Phottix
Артикул: MTG-0933

Phottix 88218 Padat Carbon Fiber Compact Light Stand стойка карбоновая 198 см. 

Легкая студийная стойка из карбона с цанговыми зажимами для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 49 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 198 см. Минимальная рабочая высота - 50 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота - 198 см
  • минимальная высота - 50 см
  • длина в сложенном состоянии - 49 см
  • нагрузка - до 3 кг
  • вес - 600 гр

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