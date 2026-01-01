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-10 %
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема

Godox Virso M2 петличная радиосистема

Godox
Артикул: OLE-5293

Комплект из двух передающих трансмиттеров со встроенным микрофоном и двухканального принимающего ресивера. Функция шумоподавления, беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 200 метров. Время работы приемника 17ч, передатчиков - 13ч. В комплекте два всенаправленных петличных микрофона и зарядный кейс.

Описание

Особенности:

  • Частота 2.4 Ггц
  • Простой интуитивно понятный интерфейс
  • Автоматическая синхронизация
  • Высокая совместимость с различными записывающими устройствами
  • Mono/stereo/safety режим
  • Режим шумоподавления
  • Подключение «Plug&Play»
  • Цветные TFT-дисплеи на приемнике и передатчике, отображащие уровни, состояние звука, заряд батареи и др.
  • Встроенный литиевый аккумулятор
  • Увеличенное время автономной работы до 17 часов у ресивера и 13 часов у трансмиттеров
  • Зарядный кейс ML-C4 в комплекте


Характеристики:

  • Устройство Приемник Virso RX / Передатчик Virso TX
  • Аудиовыход 3,5 мм TRS / -
  • Чувствительность - / TX-32дБ ±2дБ
  • Максимальный уровень звукового давления - / TX 110дБ
  • Аудиовход - / 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
  • Номинальный диапазон частот 50Гц-18кГц
  • Отношение сигнал/шум 70дБ или выше
  • Способ крепления Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
  • Динамический диапазон 90 дБ
  • Рабочая дистанция максимальная 200 м
  • Источник питания Встроенная литиевая батарея
  • Время работы RX 17ч / TX 13ч
  • Емкость батареи RX 400 мАч / TX 600 мАч
  • Радиодиапазон сигнала 2,4ГГц (2402 - 2480 МГц)
  • Мощность передатчика, не более 5дБм
  • Диаграмма направленности Всенаправленный
  • Диапазон рабочих температур -10°C~50°C
  • Cуммарные гармонические искажения (THD) 0.03%
  • Параметры входа Type-C RX 5В 0.6А / TX 0.32А
  • Размеры RX 50х50х16 мм / TX 52х50х16 мм
  • Вес RX 39 г / TX 33 г




Комплектация

  • Передатчик Virso TX х2
  • Приемник Virso RX х1
  • Зарядный кейс (ML-C4) х1
  • Кабель USB 3в1 / Type-C
  • Ворсовая ветрозащита х2
  • Кабель TRS-TRRS 3,5 мм х1
  • Кабель TRS-TRS 3,5 мм х1
  • Всенаправленный петличный микрофон х2
  • Ремешок х1
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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