Godox Virso M2 петличная радиосистема

Особенности:
- Частота 2.4 Ггц
- Простой интуитивно понятный интерфейс
- Автоматическая синхронизация
- Высокая совместимость с различными записывающими устройствами
- Mono/stereo/safety режим
- Режим шумоподавления
- Подключение «Plug&Play»
- Цветные TFT-дисплеи на приемнике и передатчике, отображащие уровни, состояние звука, заряд батареи и др.
- Встроенный литиевый аккумулятор
- Увеличенное время автономной работы до 17 часов у ресивера и 13 часов у трансмиттеров
- Зарядный кейс ML-C4 в комплекте
Характеристики:
- Устройство Приемник Virso RX / Передатчик Virso TX
- Аудиовыход 3,5 мм TRS / -
- Чувствительность - / TX-32дБ ±2дБ
- Максимальный уровень звукового давления - / TX 110дБ
- Аудиовход - / 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
- Номинальный диапазон частот 50Гц-18кГц
- Отношение сигнал/шум 70дБ или выше
- Способ крепления Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
- Динамический диапазон 90 дБ
- Рабочая дистанция максимальная 200 м
- Источник питания Встроенная литиевая батарея
- Время работы RX 17ч / TX 13ч
- Емкость батареи RX 400 мАч / TX 600 мАч
- Радиодиапазон сигнала 2,4ГГц (2402 - 2480 МГц)
- Мощность передатчика, не более 5дБм
- Диаграмма направленности Всенаправленный
- Диапазон рабочих температур -10°C~50°C
- Cуммарные гармонические искажения (THD) 0.03%
- Параметры входа Type-C RX 5В 0.6А / TX 0.32А
- Размеры RX 50х50х16 мм / TX 52х50х16 мм
- Вес RX 39 г / TX 33 г