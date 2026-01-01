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Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный
Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный
Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный
Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный
Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный

Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный

Paralite
Артикул: MTG-2252

Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный. Легкосборный квадробокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить  данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 60х90 см. Байонет Bowens. Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 60 х 90 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. 

Описание

Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens. Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens.

Комплектация

  • Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный.
  • Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90.
  • Чехол. 

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