SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см

Paralite KU-4S 60x90 GRID софтбокс 60x90 см с сотами легкосборный. Легкосборный квадробокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 60х90 см. Байонет Bowens. Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 60 х 90 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00