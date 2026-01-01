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SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см

SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см

SL Case
Артикул: MTG-0610

SL Case 5924 ударопрочный кейс.

Ударопрочный кейс изготовлен из ABS-пластика и полипропилена, обладает высокими прочностными характеристиками. Благодаря многочисленным ребрам жесткости, кейс позволяет выдерживать большие нагрузки и имеет дополнительную защиту от деформаций. Удары равномерно компенсируются, что сохраняет содержимое невредимым. Кроме того, кейс оснащен мощными застежками и удобными ручками для переноски. 

Размеры внешние 590х440х240 мм, внутренние 535х375х190 мм, объем 38 л.

Описание

В конструкции предусмотрен специальный клапан для выравнивания давления, а высокая степень защиты (IP67) обеспечивает полную защиту от механических повреждений и попадания пыли, а также от кратковременного воздействия струй воды. По периметру кейс оснащен пылевлагозащитной резинкой.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, который позволяет формировать ячейки под требуемый размер приборов или оборудования. Также имеются отверстия для навесных замков или пломб.

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