images
PhotoFlex LS-B2214 Medium профессиональная студийная стойка 104-248 см

PhotoFlex LS-B2214 Medium профессиональная студийная стойка 104-248 см

Photoflex
Артикул: NVF-9951

PhotoFlex LS-B2214 Medium - стойка для студийного оборудования. 

Легкая стойка для установки оборудования весом до 5,4 кг. Стойка трехсекционная с тремя опорными ножками с шириной размаха 114 см. 

Описание

Все элементы стойки сделаны из высококачественного сплава на основе авиационного алюминия. Ножки имеют специальные широкие резиновые насадки, которые придают дополнительную устойчивость и препятствуют скольжению на любых  поверхностях.Воздушная подушка отсутствует.

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 248
  • минимальная высота, см - 104
  • в сложенном состоянии, см - 87,6
  • максимальная нагрузка, кг - 5,4  
  • количество секций колонны - 3
  • цвет - черный
  • материал - алюминий
  • масса, кг - 2,23

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Арт. NVF-2821
Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Наличие
более 10 шт

Grifon ZXZ-300 –  импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).

Байонет Bowens.

16 150 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 6 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Avenger A2033LKIT C-Stand стойка для оборудования со штангой
Арт. OLE-0437
Avenger A2033LKIT C-Stand стойка для оборудования со штангой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger A2033LKIT C-Stand – комплект из стойки и держателя с регулируемой по высоте верхней ногой. Максимальная высота стойки – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Максимальная нагрузка – 10 кг. Имеет два зажима D200 (втулочный адаптер 16 мм) с удлиненной штангой D52 длиной 102 см.

58 490 ₽
В корзину
Grifon FT-300ZXZ лампа импульсная для zXz-300
Арт. NVF-5935
Grifon FT-300ZXZ лампа импульсная для zXz-300
Наличие
более 10 шт

Grifon FT-300ZXZ – лампа импульсная. Предназначена для использования с моноблоками Grifon zXz-300.

2 590 ₽
В корзину
Grifon SB-FW170 октобокс 170 см
Арт. NVF-2941
Grifon SB-FW170 октобокс 170 см
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.

7 450 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.