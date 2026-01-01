PhotoFlex LS-B2214 Medium профессиональная студийная стойка 104-248 см

Все элементы стойки сделаны из высококачественного сплава на основе авиационного алюминия. Ножки имеют специальные широкие резиновые насадки, которые придают дополнительную устойчивость и препятствуют скольжению на любых поверхностях.Воздушная подушка отсутствует.
Характеристики:
- максимальная высота, см - 248
- минимальная высота, см - 104
- в сложенном состоянии, см - 87,6
- максимальная нагрузка, кг - 5,4
- количество секций колонны - 3
- цвет - черный
- материал - алюминий
- масса, кг - 2,23