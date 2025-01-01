Grifon SB-FW170 октобокс 170 см

Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 75х150 см. Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 75х150 см. Байонет Bowens.
Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Комплект Grifon RMII-Canon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горzчий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.
Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.
Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.
Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Grifon SBQ-80120 – жаропрочный софтбокс для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 80х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,45 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов