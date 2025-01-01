Grifon SB-FW170 октобокс 170 см

Арт. FTR-1433

Комплект Grifon RMII-Canon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горzчий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.