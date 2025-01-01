images
Grifon SB-FW170 октобокс 170 см

Grifon SB-FW170 октобокс 170 см

Grifon
Артикул: NVF-2941

Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.

Описание

Grifon SB-FW170 октобокс 170 см

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Полезные ссылки

Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1140
Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 75х150 см. Байонет Bowens.

4 370 ₽
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Арт. VBR-449
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

Grifon RMII-Canon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)
Арт. FTR-1433
Grifon RMII-Canon радиосинхронизатор 3-in-1 (комплект)
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект Grifon RMII-Canon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горzчий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.

4 370 ₽
Grifon T-216 translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Арт. NVF-1397
Grifon T-216 translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.

2 990 ₽
Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)
Арт. NVF-2943
Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.

10 350 ₽
Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см
Арт. FTR-1366
Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

6 900 ₽
Grifon SBQ-80120 софтбокс жаростойкий 80х120 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1374
Grifon SBQ-80120 софтбокс жаростойкий 80х120 см с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-80120 – жаропрочный софтбокс для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 80х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,45 кг.

5 980 ₽
