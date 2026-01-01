Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К

Описание

Прибор очень эффективен, так как при его создании были применены светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, а потребляемая мощность составляет 54 Вт.

Цветовая температура 5600K. Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD-экране , индикация 10–100 с шагом 1.

Возможность регулировки цветового баланса позволяет избавиться от фильтров в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 3200К до 5600K.

Примененная технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. При этом эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости.

DMX технология управлением света обеспечивает возможность программирования сценариев освещения любой сложности, а также передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Это очень удобно в случае, когда использовать кабель не представляется возможным.

На задней панели прибора находится большой ЖК-экран с четырехразрядной индикацией, удобный диммер (выполняющий функцию изменения яркости и цветовой температуры), кнопки управления режимами работы, кнопка выбора источника питания, вход и выход DMX (обеспечивают внешнее управление через консоль (приобретается отдельно).

Прибор может работать как от сети через адаптер, так и от аккумуляторных батарей серии NP-F .

В комплект также входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей), действующий на расстоянии до 50 м. Выполняет функции удаленного включения и выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.

Характеристики: