Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К

Прибор очень эффективен, так как при его создании были применены светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, а потребляемая мощность составляет 54 Вт.
Цветовая температура 5600K. Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на
Возможность регулировки цветового баланса позволяет избавиться от фильтров в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 3200К до 5600K.
Примененная технология
DMX технология управлением света обеспечивает возможность программирования сценариев освещения любой сложности, а также передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Это очень удобно в случае, когда использовать кабель не представляется возможным.
На задней панели прибора находится большой
Прибор может работать как от сети через адаптер, так и от аккумуляторных батарей серии
В комплект также входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей), действующий на расстоянии до 50 м. Выполняет функции удаленного включения и выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.
Характеристики:
- количество светодиодов - 900
- мощность светодиодов, Вт - 54
- цветовая температура, К - от 3200 до 5600
- регулировка мощности светового потока - 10–100%, плавная
- угол раскрытия светового потока, град. - 45
- индекс цветопередачи CRI - ≥95
- частота радиоуправления, ГГц - 2,4
- дистанция радиоуправления, м - 50
- количество каналов радиоуправления - 99
- тип питания осветителя - сетевой адаптер, 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
- диммер DMX512 - есть (RJ45 интерфейс)
- система охлаждения - пассивная
- тип крепления - 5/8"
- материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
- материал кронштейна - алюминиевый сплав
- размеры осветителя без кронштейна, мм - 312х190х42
- вес осветителя с кронштейном, без шторок и фильтра, кг - 1,55