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Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К
Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К
Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К
Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К
Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К
Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К

Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color осветитель светодиодный 3200-5600К

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1267

Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color - светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой 3200-5600К.

Осветитель представляет из себя светодиодную панель из 900 светодиодов размером 26x17 см с изменяемой цветовой температурой. Имеет плавную регулировку яркости, возможность питания от аккумулятора NP-F, вход и выход DMX (RJ-45).

Идеально подойдет для фото- и киносъемки.


Описание

Прибор очень эффективен, так как при его создании были применены светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, а потребляемая мощность составляет 54 Вт.

Цветовая температура 5600K. Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD-экране, индикация 10–100 с шагом 1. 

Возможность регулировки цветового баланса позволяет избавиться от фильтров в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 3200К до 5600K.

Примененная технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. При этом эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости.

DMX технология управлением света обеспечивает возможность программирования сценариев освещения любой сложности, а также передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Это очень удобно в случае, когда использовать кабель не представляется возможным.

На задней панели прибора находится большой ЖК-экран с четырехразрядной индикацией, удобный диммер (выполняющий функцию изменения яркости и цветовой температуры), кнопки управления режимами работы, кнопка выбора источника питания, вход и выход DMX (обеспечивают внешнее управление через консоль (приобретается отдельно).

Прибор может работать как от сети через адаптер, так и от аккумуляторных батарей серии NP-F.

В комплект также входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей), действующий на расстоянии до 50 м. Выполняет функции удаленного включения и выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 900
  • мощность светодиодов, Вт - 54
  • цветовая температура, К - от 3200 до 5600
  • регулировка мощности светового потока - 10–100%, плавная
  • угол раскрытия светового потока, град. - 45
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • частота радиоуправления, ГГц - 2,4
  • дистанция радиоуправления, м - 50
  • количество каналов радиоуправления - 99
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер, 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
  • диммер DMX512 - есть (RJ45 интерфейс)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры осветителя без кронштейна, мм - 312х190х42
  • вес осветителя с кронштейном, без шторок и фильтра, кг - 1,55

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Кабель DMX512-RJ45.
  • Сетевой адаптер.
  • Сумка для хранения.
  • Руководство по эксплуатации.

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