Grifon FT-300ZXZ лампа импульсная для zXz-300

Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.
Grifon ZXZ-300 – импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).
Байонет Bowens.
Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.