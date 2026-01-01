Manfrotto 083NWB стойка для оборудования

Описание

Manfrotto 083NWB – стальная стойка с редукторным механизмом для тяжёлого оборудования

Manfrotto 083NWB (артикул OLE-0718) — это профессиональная стальная стойка с редукторным (винтовым) подъёмным механизмом, предназначенная для установки особо тяжёлого осветительного оборудования весом до 45 кг. Идеальное решение для студий, театров, концертных площадок и больших съёмочных павильонов, где требуется надёжная и безопасная поддержка мощных моноблоков, следящих прожекторов и крупногабаритных светоформирующих насадок.

Редукторный механизм обеспечивает плавный и контролируемый подъём даже при максимальной нагрузке, а стальная конструкция гарантирует долговечность и устойчивость. Стойка оснащена выравнивающей ногой для работы на неровных поверхностях и совместима с колёсами Manfrotto для мобильности в студии.

Ключевые особенности

Редукторный подъёмный механизм: позволяет легко и безопасно поднимать тяжёлое оборудование весом до 45 кг, исключая резкие рывки.

позволяет легко и безопасно поднимать тяжёлое оборудование весом до 45 кг, исключая резкие рывки. Высокая грузоподъёмность: максимальная нагрузка 45 кг, при наклоне стойки до 6 градусов — 30 кг.

максимальная нагрузка 45 кг, при наклоне стойки до 6 градусов — 30 кг. Стальная конструкция: обеспечивает максимальную прочность и устойчивость при работе с тяжёлым светом.

обеспечивает максимальную прочность и устойчивость при работе с тяжёлым светом. Выравнивающая нога: позволяет компенсировать неровности пола, гарантируя стабильность на любой поверхности.

позволяет компенсировать неровности пола, гарантируя стабильность на любой поверхности. Универсальный узел крепления: включает гнездо 28 мм (DIA) и палец 16 мм (PIN) для совместимости с любым студийным оборудованием.

включает гнездо 28 мм (DIA) и палец 16 мм (PIN) для совместимости с любым студийным оборудованием. Совместимость с колёсами: рекомендуются колёса Manfrotto 104, 104G, 374-10 (приобретаются отдельно) для удобного перемещения.

Технические характеристики

Максимальная высота: 247 см

247 см Минимальная высота: 139 см

139 см Длина в сложенном виде: 153 см

153 см Вес стойки: 16,0 кг

16,0 кг Максимальная нагрузка: 45 кг (30 кг при наклоне 6°)

45 кг (30 кг при наклоне 6°) Узел крепления: гнездо 28 мм (DIA), палец 16 мм (PIN)

гнездо 28 мм (DIA), палец 16 мм (PIN) Выравнивающая нога: есть

есть Рекомендуемые колёса: Manfrotto 104, 104G, 374-10

Manfrotto 104, 104G, 374-10 Материал: сталь

Для каких задач используется стойка Manfrotto 083NWB

Крупные фотостудии: как основная стойка для мощных моноблоков (Profoto D4, Broncolor Scoro, Godox QT) с тяжёлыми софтбоксами и отражателями.

как основная стойка для мощных моноблоков (Profoto D4, Broncolor Scoro, Godox QT) с тяжёлыми софтбоксами и отражателями. Кино- и видеопроизводство: для установки профессионального HMI-света, LED-панелей большого размера и следящих прожекторов.

для установки профессионального HMI-света, LED-панелей большого размера и следящих прожекторов. Театры и концертные площадки: для размещения осветительных приборов над сценой или в зале.

для размещения осветительных приборов над сценой или в зале. Выставочные павильоны: для организации световых зон с крупногабаритным оборудованием.

Преимущества редукторной стойки Manfrotto 083NWB

Лёгкость подъёма тяжёлого груза: редукторный механизм позволяет поднимать 45 кг без значительных физических усилий.

редукторный механизм позволяет поднимать 45 кг без значительных физических усилий. Плавная и точная регулировка высоты: вы можете установить оборудование на любую высоту в диапазоне 139–247 см.

вы можете установить оборудование на любую высоту в диапазоне 139–247 см. Безопасность: механизм самоблокировки исключает самопроизвольное опускание колонны.

механизм самоблокировки исключает самопроизвольное опускание колонны. Стабильность: выравнивающая нога и широкое основание обеспечивают устойчивость даже при работе с длинным вылетом.

выравнивающая нога и широкое основание обеспечивают устойчивость даже при работе с длинным вылетом. Долговечность: стальная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию в профессиональных условиях.

Рекомендации по использованию

Установка оборудования: сначала закрепите осветительный прибор на верхней головке, затем поднимите колонну на нужную высоту.

сначала закрепите осветительный прибор на верхней головке, затем поднимите колонну на нужную высоту. Работа на неровной поверхности: обязательно используйте выравнивающую ногу для устойчивости.

обязательно используйте выравнивающую ногу для устойчивости. Мобильность: установите колёса Manfrotto 104, 104G или 374-10 для удобного перемещения стойки по студии.

установите колёса Manfrotto 104, 104G или 374-10 для удобного перемещения стойки по студии. Страховка: при работе с дорогим оборудованием используйте мешки-противовесы на базе стойки.

Уход и хранение