Manfrotto 083NWB стойка для оборудования

Manfrotto 083NWB – стальная стойка с редукторным механизмом для тяжёлого оборудования
Manfrotto 083NWB (артикул OLE-0718) — это профессиональная стальная стойка с редукторным (винтовым) подъёмным механизмом, предназначенная для установки особо тяжёлого осветительного оборудования весом до 45 кг. Идеальное решение для студий, театров, концертных площадок и больших съёмочных павильонов, где требуется надёжная и безопасная поддержка мощных моноблоков, следящих прожекторов и крупногабаритных светоформирующих насадок.
Редукторный механизм обеспечивает плавный и контролируемый подъём даже при максимальной нагрузке, а стальная конструкция гарантирует долговечность и устойчивость. Стойка оснащена выравнивающей ногой для работы на неровных поверхностях и совместима с колёсами Manfrotto для мобильности в студии.
Ключевые особенности
- Редукторный подъёмный механизм: позволяет легко и безопасно поднимать тяжёлое оборудование весом до 45 кг, исключая резкие рывки.
- Высокая грузоподъёмность: максимальная нагрузка 45 кг, при наклоне стойки до 6 градусов — 30 кг.
- Стальная конструкция: обеспечивает максимальную прочность и устойчивость при работе с тяжёлым светом.
- Выравнивающая нога: позволяет компенсировать неровности пола, гарантируя стабильность на любой поверхности.
- Универсальный узел крепления: включает гнездо 28 мм (DIA) и палец 16 мм (PIN) для совместимости с любым студийным оборудованием.
- Совместимость с колёсами: рекомендуются колёса Manfrotto 104, 104G, 374-10 (приобретаются отдельно) для удобного перемещения.
Технические характеристики
- Максимальная высота: 247 см
- Минимальная высота: 139 см
- Длина в сложенном виде: 153 см
- Вес стойки: 16,0 кг
- Максимальная нагрузка: 45 кг (30 кг при наклоне 6°)
- Узел крепления: гнездо 28 мм (DIA), палец 16 мм (PIN)
- Выравнивающая нога: есть
- Рекомендуемые колёса: Manfrotto 104, 104G, 374-10
- Материал: сталь
Для каких задач используется стойка Manfrotto 083NWB
- Крупные фотостудии: как основная стойка для мощных моноблоков (Profoto D4, Broncolor Scoro, Godox QT) с тяжёлыми софтбоксами и отражателями.
- Кино- и видеопроизводство: для установки профессионального HMI-света, LED-панелей большого размера и следящих прожекторов.
- Театры и концертные площадки: для размещения осветительных приборов над сценой или в зале.
- Выставочные павильоны: для организации световых зон с крупногабаритным оборудованием.
Преимущества редукторной стойки Manfrotto 083NWB
- Лёгкость подъёма тяжёлого груза: редукторный механизм позволяет поднимать 45 кг без значительных физических усилий.
- Плавная и точная регулировка высоты: вы можете установить оборудование на любую высоту в диапазоне 139–247 см.
- Безопасность: механизм самоблокировки исключает самопроизвольное опускание колонны.
- Стабильность: выравнивающая нога и широкое основание обеспечивают устойчивость даже при работе с длинным вылетом.
- Долговечность: стальная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию в профессиональных условиях.
Рекомендации по использованию
- Установка оборудования: сначала закрепите осветительный прибор на верхней головке, затем поднимите колонну на нужную высоту.
- Работа на неровной поверхности: обязательно используйте выравнивающую ногу для устойчивости.
- Мобильность: установите колёса Manfrotto 104, 104G или 374-10 для удобного перемещения стойки по студии.
- Страховка: при работе с дорогим оборудованием используйте мешки-противовесы на базе стойки.
Уход и хранение
- Регулярно очищайте стойку от пыли и грязи мягкой тканью.
- Периодически проверяйте и при необходимости смазывайте редукторный механизм.
- Храните в сухом помещении в сложенном состоянии.
- При транспортировке используйте чехол для защиты от повреждений.