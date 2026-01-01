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Manfrotto 083NWB стойка для оборудования
Manfrotto 083NWB стойка для оборудования
Manfrotto 083NWB стойка для оборудования
Manfrotto 083NWB стойка для оборудования

Manfrotto 083NWB стойка для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0718

Manfrotto 083NWB – стальная стойка с редукторным механизмом для установки осветительного оборудования весом до 45 кг. Оснащена выравнивающей ногой. При наклоне в 6 градусов максимальная нагрузка составляет 30 кг. Узел крепления – 28 мм DIA, 16 мм PIN.

Описание

Manfrotto 083NWB – стальная стойка с редукторным механизмом для тяжёлого оборудования

Manfrotto 083NWB (артикул OLE-0718) — это профессиональная стальная стойка с редукторным (винтовым) подъёмным механизмом, предназначенная для установки особо тяжёлого осветительного оборудования весом до 45 кг. Идеальное решение для студий, театров, концертных площадок и больших съёмочных павильонов, где требуется надёжная и безопасная поддержка мощных моноблоков, следящих прожекторов и крупногабаритных светоформирующих насадок.

Редукторный механизм обеспечивает плавный и контролируемый подъём даже при максимальной нагрузке, а стальная конструкция гарантирует долговечность и устойчивость. Стойка оснащена выравнивающей ногой для работы на неровных поверхностях и совместима с колёсами Manfrotto для мобильности в студии.

Ключевые особенности

  • Редукторный подъёмный механизм: позволяет легко и безопасно поднимать тяжёлое оборудование весом до 45 кг, исключая резкие рывки.
  • Высокая грузоподъёмность: максимальная нагрузка 45 кг, при наклоне стойки до 6 градусов — 30 кг.
  • Стальная конструкция: обеспечивает максимальную прочность и устойчивость при работе с тяжёлым светом.
  • Выравнивающая нога: позволяет компенсировать неровности пола, гарантируя стабильность на любой поверхности.
  • Универсальный узел крепления: включает гнездо 28 мм (DIA) и палец 16 мм (PIN) для совместимости с любым студийным оборудованием.
  • Совместимость с колёсами: рекомендуются колёса Manfrotto 104, 104G, 374-10 (приобретаются отдельно) для удобного перемещения.

Технические характеристики

  • Максимальная высота: 247 см
  • Минимальная высота: 139 см
  • Длина в сложенном виде: 153 см
  • Вес стойки: 16,0 кг
  • Максимальная нагрузка: 45 кг (30 кг при наклоне 6°)
  • Узел крепления: гнездо 28 мм (DIA), палец 16 мм (PIN)
  • Выравнивающая нога: есть
  • Рекомендуемые колёса: Manfrotto 104, 104G, 374-10
  • Материал: сталь

Для каких задач используется стойка Manfrotto 083NWB

  • Крупные фотостудии: как основная стойка для мощных моноблоков (Profoto D4, Broncolor Scoro, Godox QT) с тяжёлыми софтбоксами и отражателями.
  • Кино- и видеопроизводство: для установки профессионального HMI-света, LED-панелей большого размера и следящих прожекторов.
  • Театры и концертные площадки: для размещения осветительных приборов над сценой или в зале.
  • Выставочные павильоны: для организации световых зон с крупногабаритным оборудованием.

Преимущества редукторной стойки Manfrotto 083NWB

  • Лёгкость подъёма тяжёлого груза: редукторный механизм позволяет поднимать 45 кг без значительных физических усилий.
  • Плавная и точная регулировка высоты: вы можете установить оборудование на любую высоту в диапазоне 139–247 см.
  • Безопасность: механизм самоблокировки исключает самопроизвольное опускание колонны.
  • Стабильность: выравнивающая нога и широкое основание обеспечивают устойчивость даже при работе с длинным вылетом.
  • Долговечность: стальная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию в профессиональных условиях.

Рекомендации по использованию

  • Установка оборудования: сначала закрепите осветительный прибор на верхней головке, затем поднимите колонну на нужную высоту.
  • Работа на неровной поверхности: обязательно используйте выравнивающую ногу для устойчивости.
  • Мобильность: установите колёса Manfrotto 104, 104G или 374-10 для удобного перемещения стойки по студии.
  • Страховка: при работе с дорогим оборудованием используйте мешки-противовесы на базе стойки.

Уход и хранение

  • Регулярно очищайте стойку от пыли и грязи мягкой тканью.
  • Периодически проверяйте и при необходимости смазывайте редукторный механизм.
  • Храните в сухом помещении в сложенном состоянии.
  • При транспортировке используйте чехол для защиты от повреждений.

Комплектация

В стандартную поставку входит стойка Manfrotto 083NWB с редукторным механизмом.

Колёса, чехол и противовесы приобретаются отдельно.

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