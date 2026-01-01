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-5 %
Manfrotto 123 SUPER BOOM PIVOT CLAMP зажим для стоек

Manfrotto 123 SUPER BOOM PIVOT CLAMP зажим для стоек

Manfrotto
Артикул: OLE-0701

Manfrotto 123 – алюминиевый поворотный зажим для крепления оборудования на журавли диаметром 35 мм. Поставляется с насадками на 16 и 28 мм.

Описание

Manfrotto 123 SUPER BOOM PIVOT CLAMP зажим для стоек

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