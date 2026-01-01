Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10

Описание

Manfrotto 104 – комплект колес для студийных стоек с резьбой М10

Manfrotto 104 представляет собой комплект из трех колес диаметром 75 мм с тормозами для студийных стоек и штативов. Они предназначены для удобного и безопасного перемещения тяжелого осветительного оборудования по студии или съемочной площадке, а также для его надежной фиксации в нужной точке.

Колеса крепятся к ножкам стойки с помощью резьбового соединения М10 и способны выдерживать нагрузку до 75 кг. Это делает их идеальным дополнением для профессиональных стоек, используемых в кино-, фотостудиях и на концертных площадках.

Ключевые особенности

Высокая грузоподъемность: максимальная нагрузка до 75 кг.

Надежные тормоза: каждое колесо оснащено тормозом для фиксации стойки на месте.

Крепление М10: стандартная резьба для совместимости с широким рядом профессиональных стоек.

Прочная конструкция: металлические колеса с резиновым протектором для плавного хода и амортизации.

Технические характеристики

Диаметр колеса: 75 мм.

Максимальная нагрузка: 75 кг.

Тип крепления: резьба M10 на ножку стойки.

Тормоз: есть на каждом колесе.

Материал: металлический корпус, резиновый протектор.

Совместимость

Комплект Manfrotto 104 совместим со стойками, имеющими на концах ножек резьбовое гнездо М10. Производитель рекомендует их для использования со следующими моделями Manfrotto: 070U, 083NW, 083NWB, 087NW, 087NWB, 087NWSH, 087NWSHB, 111U, 269U, 269HDU, 270U, 670BU.