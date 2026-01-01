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Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10
Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10

Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10

Manfrotto
Артикул: NVF-9272

Manfrotto 104 колеса для стоек - комплект колес с тормозами для стоек.

Колеса иготоавленны из металла и имеют резиновый протектор. Крепление М10. Максимальная нагрузка - 75 кг. Диаметр - 75 мм.

Описание

Manfrotto 104 – комплект колес для студийных стоек с резьбой М10

Manfrotto 104 представляет собой комплект из трех колес диаметром 75 мм с тормозами для студийных стоек и штативов. Они предназначены для удобного и безопасного перемещения тяжелого осветительного оборудования по студии или съемочной площадке, а также для его надежной фиксации в нужной точке.

Колеса крепятся к ножкам стойки с помощью резьбового соединения М10 и способны выдерживать нагрузку до 75 кг. Это делает их идеальным дополнением для профессиональных стоек, используемых в кино-, фотостудиях и на концертных площадках.

Ключевые особенности

  • Высокая грузоподъемность: максимальная нагрузка до 75 кг.
  • Надежные тормоза: каждое колесо оснащено тормозом для фиксации стойки на месте.
  • Крепление М10: стандартная резьба для совместимости с широким рядом профессиональных стоек.
  • Прочная конструкция: металлические колеса с резиновым протектором для плавного хода и амортизации.

Технические характеристики

  • Диаметр колеса: 75 мм.
  • Максимальная нагрузка: 75 кг.
  • Тип крепления: резьба M10 на ножку стойки.
  • Тормоз: есть на каждом колесе.
  • Материал: металлический корпус, резиновый протектор.

Совместимость

Комплект Manfrotto 104 совместим со стойками, имеющими на концах ножек резьбовое гнездо М10. Производитель рекомендует их для использования со следующими моделями Manfrotto: 070U, 083NW, 083NWB, 087NW, 087NWB, 087NWSH, 087NWSHB, 111U, 269U, 269HDU, 270U, 670BU.

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