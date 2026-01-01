images
Kupo KS-048 Junior Wall Plate крепежная панель

Kupo KS-048 Junior Wall Plate крепежная панель

Kupo
Артикул: NVF-9454

Kupo KS-048 Junior Wall Plate - крепежная панель размером 5х9 см.

Панель имеет восемь крепежных отверстий для крепежа что дает возможность закреплять ее где угодно. Она снабжена штифтом длиной 4" с крепежным отверстием Вaby receiver 1/8" для установки крупных осветительных приборов.

Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Максимальный захват - 11,9 мм
  • Крепление - втулка 9/8" (длина 4")
  • Зажим - винт
  • Размер 9х15 см
  • Вес 680 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Арт. NVF-9344
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. 

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. 

1 110 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-22 струбцина SuperClamp
Арт. VBR-117
Falcon Eyes CL-22 струбцина SuperClamp
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

Falcon Eyes CL-22 – универсальный зажим для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования.

Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.

-10 %1 960 ₽
1 760 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Арт. FTR-1129
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.

Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.

-10 %240 ₽
210 ₽
В корзину
Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL
Арт. NVF-640
Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.

Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.

400 ₽
В корзину
Avenger E250 Double 5/8&#039;&#039; Baby Pin штифт-адаптер
Арт. DAN-1891
Avenger E250 Double 5/8'' Baby Pin штифт-адаптер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Втулочный адаптер Avenger E250.

1 790 ₽
В корзину

Видео

Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.