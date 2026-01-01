Kupo KS-048 Junior Wall Plate крепежная панель

Характеристики:
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Максимальный захват - 11,9 мм
- Крепление - втулка 9/8" (длина 4")
- Зажим - винт
- Размер 9х15 см
- Вес 680 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Панель имеет восемь крепежных отверстий для крепежа что дает возможность закреплять ее где угодно. Она снабжена штифтом длиной 4" с крепежным отверстием Вaby receiver 1/8" для установки крупных осветительных приборов.
Характеристики:
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