GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога

Компактная четырехсекционная алюминиевая стойка со съемной телескопической колонной. Секции колонны фиксируются винтовыми зажимами.
Съемную центральную колонну можно использовать отдельно, например в качестве перекладины для системы установки фона. Чтобы ее демонтировать следует открутить защитную крышку.
Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально.
Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 6 кг
- количество секций - 4
- максимальная высота - 320 см
- минимальная высота - 89 см
- размах треноги - 100 см в окружности
- длина в сложенном виде - 89 см
- диаметр секций - 19/22,4/26/29,5 мм
- диаметр ног - 22 мм
- установочные адаптеры - шаровая миниголова, шпигот 5/8" с резьбой 1/4" и 3/8"
- амортизация - воздушная
- материал стойки - алюминий
- зажимы-фиксаторы - винтовые
- вес - 2 кг