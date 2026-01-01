GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога

Арт. DAN-7221

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Накамерная вспышка Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony.

Накамерная вспышка с мощностью импульса 76 Дж для Sony. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.