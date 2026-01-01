Godox LED1000D II студийный светодиодный осветитель (без пульта).

Обеспечивает профессиональное, яркое, мягкое и равномерное освещение. Работает как от сети, так и от аккумулятора NP-F. Комфортный в эксплуатации в любом месте и в любых условиях.
LED1000D II излучает световой поток с освещенностью до 5400 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 70 Вт.
Индекс CRI/TLCI составляет 96/98, осветитель формирует световой поток с очень точной цветопередачей и обеспечивает чистый и естественный результат без искажений.
Модель осветителя с индексом D сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками или светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.
Управляйте каждым отдельным устройством или группами устройств с помощью контроллера DMX. Полностью контролируйте параметры освещения и создавайте разнообразные световые сцены.
На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run/dmx (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с помощью пульта дистанционного упрвления или контроллера DMX). На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 0-100%.
Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.
Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.
На задней панели осветителя расположен отсек для установки аккумуляторной батареи серии BP-L (V-mount, батарея приобретается отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.
Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям, кронштейн устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Превосходная конвекционная система охлаждения помогает снизить температуру корпуса во время работы и продлить срок службы осветителя.
В комплект входит три фильтра: диффузионный белый, синий и желтый. Фильтры устанавливаются в специальный слот и надежно удерживаются.
Характеристики:
- Мощность 70Вт
- Цветовая температура 5600К±300К
- Освещенность (100%, 1м) 5400лк
- CRI 96
- TLCI 98
- Регулировка мощности 0%~100%
- Количество светодиодов 1024
- Каналы 16Группы 6 (A, B, C, D, E, F)
- Рабочая температура -10~40°С
- Пульт дистанционного управления RC-A5 II (опционально)
- Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
- Частота беспроводной передачи 433МГц
- Расстояние (на открытом пространстве) ~20м
- Количество каналов 16
- Количество групп 6 групп (A, B, C, D, E, F)
- Срок службы в режиме ожидания Более 1 года
- Рабочая температура -10~40˚C
- Размеры пульта 120ммх38ммх15мм
- Вес пульта 30г
- Литиевая батарея 14,8В литиевая батарея (модель BP-L) (продается отдельно)
- Питание от сети 13-16,8В (адаптер в комплекте)
- Размеры осветителя 430х460х100мм
- Вес осветителя 2.5 кг