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-10 %
Godox LED1000D II студийный светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED1000D II студийный светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED1000D II студийный светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED1000D II студийный светодиодный осветитель (без пульта)

Godox LED1000D II студийный светодиодный осветитель (без пульта)

Godox
Артикул: MTG-0548

Godox LED1000D II студийный светодиодный осветитель (без пульта).

Мощность 70 Вт, 5600К, DMX-управление, питание от сети или аккумулятора (опция), ЖК-дисплей, регулировка яркости 0-100%, выбор канала и группы, возможность дистанционного управления, в комплекте шторки и три фильтра.

Описание

Обеспечивает профессиональное, яркое, мягкое и равномерное освещение. Работает как от сети, так и от аккумулятора NP-F. Комфортный в эксплуатации в любом месте и в любых условиях.

LED1000D II излучает световой поток с освещенностью до 5400 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 70 Вт.

Индекс CRI/TLCI составляет 96/98, осветитель формирует световой поток с очень точной цветопередачей и обеспечивает чистый и естественный результат без искажений.

Модель осветителя с индексом D сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками или светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.

Управляйте каждым отдельным устройством или группами устройств с помощью контроллера DMX. Полностью контролируйте параметры освещения и создавайте разнообразные световые сцены.

На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run/dmx (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с помощью пульта дистанционного упрвления или контроллера DMX). На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 0-100%.

Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

На задней панели осветителя расположен отсек для установки аккумуляторной батареи серии BP-L (V-mount, батарея приобретается отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям, кронштейн устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Превосходная конвекционная система охлаждения помогает снизить температуру корпуса во время работы и продлить срок службы осветителя.

В комплект входит три фильтра: диффузионный белый, синий и желтый. Фильтры устанавливаются в специальный слот и надежно удерживаются.

Характеристики:

  • Мощность 70Вт
  • Цветовая температура 5600К±300К
  • Освещенность (100%, 1м) 5400лк
  • CRI 96
  • TLCI 98
  • Регулировка мощности 0%~100%
  • Количество светодиодов 1024
  • Каналы 16Группы 6 (A, B, C, D, E, F)
  • Рабочая температура -10~40°С
  • Пульт дистанционного управления RC-A5 II (опционально)
  • Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
  • Частота беспроводной передачи 433МГц
  • Расстояние (на открытом пространстве) ~20м
  • Количество каналов 16
  • Количество групп 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • Срок службы в режиме ожидания Более 1 года
  • Рабочая температура -10~40˚C
  • Размеры пульта 120ммх38ммх15мм
  • Вес пульта 30г
  • Литиевая батарея 14,8В литиевая батарея (модель BP-L) (продается отдельно)
  • Питание от сети 13-16,8В (адаптер в комплекте)
  • Размеры осветителя 430х460х100мм
  • Вес осветителя 2.5 кг

Комплектация

  • LED1000D II
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания
  • Диффузионный фильтр
  • Желтый фильтр
  • Синий фильтр
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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