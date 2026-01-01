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Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор

Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: VBR-423

Комплект радиосинхронизации Falcon Eyes DMT-4.

В комплект входят шеснадцатиканальный передатчик и приемник. Используется для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.

Описание

Передатчик устанавливается в горячий башмак камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник при срабатывании затвора. Кнопка "Тест" на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. От одной батареи передатчик может произвести 20000 непрерывных срабатываний. Питается от батареи типа 23А (12 В).

Приемник подключается к вспышке с помощью синхрокабеля, работает от двух батарей типа ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех.

Внимание! Шеснадцатиканальная версия комплекта синхронизации совместима с четырехканальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с четырехканальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:

  • 1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике
  • 2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике

Характеристики:

  • количество каналов  - 16
  • питание передатчика - батарейка 12 В, тип 23A, 1 шт
  • питание приемника - батарейки 3 В, тип AAA, 2 шт
  • интерфейс передатчика - розетка микро-джек 2,5 мм
  • интерфейс приемника - вилка мини-джек 3,5 мм, в комплекте переходник на джек 6,35 мм
  • минимальная скорость синхронизации - до 1/200 с
  • рабочая частота - 433 МГц
  • радиус действия - до 35 метров

Комплектация

  • Передатчик.
  • Приемник DMT-4RCR.
  • Переходник TS 3,5 мм - TS 6,35 мм.
  • Руководство по эксплуатации.

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