Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор

Передатчик устанавливается в горячий башмак камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник при срабатывании затвора. Кнопка "Тест" на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. От одной батареи передатчик может произвести 20000 непрерывных срабатываний. Питается от батареи типа 23А (12 В).
Приемник подключается к вспышке с помощью синхрокабеля, работает от двух батарей типа ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех.
Внимание! Шеснадцатиканальная версия комплекта синхронизации совместима с четырехканальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с четырехканальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:
- 1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике
- 2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике
Характеристики:
- количество каналов - 16
- питание передатчика - батарейка 12 В, тип 23A, 1 шт
- питание приемника - батарейки 3 В, тип AAA, 2 шт
- интерфейс передатчика - розетка микро-джек 2,5 мм
- интерфейс приемника - вилка мини-джек 3,5 мм, в комплекте переходник на джек 6,35 мм
- минимальная скорость синхронизации - до 1/200 с
- рабочая частота - 433 МГц
- радиус действия - до 35 метров