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Kupo KP-KS02 Triple Hooks комплект крепежных крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

Kupo KP-KS02 Triple Hooks комплект крепежных крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

Kupo
Артикул: OLE-0698

KupoTriple Hooks – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей для установи трех бумажных фонов. Кронштейны крепятся к стене или потолку с помощью входящих в комплект дюбелей и шурупов. Для использования необходимы ручки-держатели (гантели).

Описание

Kupo KP-KS02 Triple Hooks комплект крепежных крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

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