Kupo KP-KS02 Triple Hooks комплект крепежных крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.
Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.
Длина - 3,5 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KupoTriple Hooks – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей для установи трех бумажных фонов. Кронштейны крепятся к стене или потолку с помощью входящих в комплект дюбелей и шурупов. Для использования необходимы ручки-держатели (гантели).
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Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.
Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.
Длина - 3,5 м.
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