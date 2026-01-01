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Godox 190F стойка студийная
Godox 190F стойка студийная
Godox 190F стойка студийная
Godox 190F стойка студийная
Godox 190F стойка студийная
Godox 190F стойка студийная
Godox 190F стойка студийная

Godox 190F стойка студийная

Godox
Артикул: DAN-4814

Стойка Godox 190F.

Пятисекционная, алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для цифровых камер. Нагрузка до 3 кг, рабочая высота - 49-188 см, длина в сложенном виде - 49 см. Для крепления оборудования предусмотрен шпигот 5/8" с резьбой 1/4".

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 3 кг. Диаметр секций - 29, 26, 22, 19 и 16 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Реверсивные ноги для компактного хранения имеют 2 телескопические секции диаметром 19 и 16 мм. 

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Характеристики:

  • высота - 49-188 см
  • длина в сложенном виде - 49 см
  • количество секций - 5
  • диаметр секций - 29/26/22/19/16 мм
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • шпигот - 5/8"
  • резьба - 1/4"
  • амортизация - нет
  • размеры упаковки - 51х9х9 см
  • вес - 1,4 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Godox 190F - 1 шт.
  • Миниголовка шаровая - 1 шт.

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