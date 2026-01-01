Godox 190F стойка студийная

Стойка предназначена для установки цифровых камер месом до 3 кг. Диаметр секций - 29, 26, 22, 19 и 16 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Реверсивные ноги для компактного хранения имеют 2 телескопические секции диаметром 19 и 16 мм.
Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.
Характеристики:
- высота - 49-188 см
- длина в сложенном виде - 49 см
- количество секций - 5
- диаметр секций - 29/26/22/19/16 мм
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 3 кг
- шпигот - 5/8"
- резьба - 1/4"
- амортизация - нет
- размеры упаковки - 51х9х9 см
- вес - 1,4 кг